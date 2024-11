Появилось доказательство жестокости Роналду. Видео

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в матче девятого тура Саудовской Про-лиги сломал своего напарника по сборной Жоао Канселоу из "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz.

Встреча закончилась вничью - 1:1, а Роналду отметился лишь желтой карточкой. Он получил ее за жесткий подкат против своего соотечественника.

Ronaldo cooking Cancelo.😭

I used to pray for times like this.pic.twitter.com/7EfnTBc2Xh