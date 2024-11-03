Появилось доказательство жестокости Роналду. Видео

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в матче девятого тура Саудовской Про-лиги сломал своего напарника по сборной Жоао Канселоу из "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz.

Встреча закончилась вничью - 1:1, а Роналду отметился лишь желтой карточкой. Он получил ее за жесткий подкат против своего соотечественника.

Ronaldo cooking Cancelo.😭

I used to pray for times like this.pic.twitter.com/7EfnTBc2Xh — Aya (@ayamavii1) November 1, 2024

"Аль-Хиляль" набрал 25 очков и лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. У "Аль-Насра" 19 баллов и третья строчка.

Добавим, что Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср", а Канселу пришел в "Аль-Хиляль" в этом году. Они оба регулярно вызываются в сборную Португалии.