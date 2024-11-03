Прямая трансляция финалов молодежного ЧМ по боксу. Выступят четверо казахстанцев

Сегодня, 3 ноября, сразу четыре казахстанских боксера будут представлены в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория). Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть поединки.

Эфир начнется в 20:00 по казахстанскому времени. Он будет доступен здесь:

Сегодня в финалах победу Казахстану постараются принести Елянур Турганова (до 48 кг, первая пара), Улдана Таубай (до 66 кг, четвертая пара), Бексултан Боранбек (до 51 кг, седьмая пара) и Онер Сейлхан (до 71 кг, десятая пара).

Накануне казахстанцы выиграли все три финала в первый день решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).