Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 12:50
 

Прямая трансляция финалов молодежного ЧМ по боксу. Выступят четверо казахстанцев

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция финалов молодежного ЧМ по боксу. Выступят четверо казахстанцев ©Margit Kincses

Сегодня, 3 ноября, сразу четыре казахстанских боксера будут представлены в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория). Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть поединки.

Поделиться

Сегодня, 3 ноября, сразу четыре казахстанских боксера будут представлены в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория). Корреспондент Vesti.kz - о том, где смотреть поединки.

Продолжение
"Думал, что это малыш". Майк Тайсон объяснил странное поведение на видео с Хасбиком
Сегодня 14:05  

Эфир начнется в 20:00 по казахстанскому времени. Он будет доступен здесь:

Сегодня в финалах победу Казахстану постараются принести Елянур Турганова (до 48 кг, первая пара), Улдана Таубай (до 66 кг, четвертая пара), Бексултан Боранбек (до 51 кг, седьмая пара) и Онер Сейлхан (до 71 кг, десятая пара).

Накануне казахстанцы выиграли все три финала в первый день решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).

Бокс Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Черногория Казахстан

Реклама

Живи спортом!