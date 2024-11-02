Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 19:51
 

Чемпион UFC ответил на критику Роналду

  Комментарии

Поделиться
Чемпион UFC ответил на критику Роналду ©x.com/AlNassrFC

Грузинский боец и чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, представляющий Испанию ответил на критику от легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Грузинский боец и чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, представляющий Испанию ответил на критику от легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Недавно в сети появилось видео, на котором Роналду в разговоре с тренером по ММА Эриком Никсиком отмечает, что Топурия "слишком много говорит".

"Я не ожидал от такого, как ты, что ты не сможешь отличить уверенность в себе от высокомерия. Но в конце концов, мы все отражаем нашу реальность на других. Поэтому я желаю всего наилучшего в твоей оставшейся карьере, пусть Бог хранит твою семью", - написал Топурия в социальных сетях.

На счету Топурии 16 побед о 16 боях в MMA. Неделю назад боец победил нокаутиром американца Макса Холлоуэя и оформил защиту титула чемпиона UFC.

Роналду Криштиану UFC Грузия MMA Футбол Испания

Реклама

Живи спортом!