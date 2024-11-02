Вместо чемпионского боя Рахмонова? Стало известно, подерутся ли Перейра и Анкалаев на UFC 310

В UFC не рассматривают вариант организации на турнире UFC 310, который должен состояться 8 декабря в Лас-Вегасе, поединка между действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым в качестве нового главного события, передают Vesti.kz.

Как сообщает MMA Fighting, UFC не рассматривает вариант предложить Алексу Перейре и Магомеду Анкалаеву бой на коротком уведомлении после отмены титульника между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.

Источник утверждает, что ближайший турнир, на котором может выступить Перейра – турнир UFC 312, который пройдет 9 февраля в Сиднее (Австралия).

Напомним, 31 октября, стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад снялся с боя против топового и непобежденного казахского бойца Шавката Рахмонова ввиду проблем со здоровьем. Их поединок должен был стать главным на турнире UFC 310. Поэтому теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.