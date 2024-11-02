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Вместо чемпионского боя Рахмонова? Стало известно, подерутся ли Перейра и Анкалаев на UFC 310

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Вместо чемпионского боя Рахмонова? Стало известно, подерутся ли Перейра и Анкалаев на UFC 310 ©UFC

В UFC не рассматривают вариант организации на турнире UFC 310, который должен состояться 8 декабря в Лас-Вегасе, поединка между действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым в качестве нового главного события, передают Vesti.kz

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В UFC не рассматривают вариант организации на турнире UFC 310, который должен состояться 8 декабря в Лас-Вегасе, поединка между действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и топовым российским бойцом Магомедом Анкалаевым в качестве нового главного события, передают Vesti.kz

Как сообщает MMA Fighting, UFC не рассматривает вариант предложить Алексу Перейре и Магомеду Анкалаеву бой на коротком уведомлении после отмены титульника между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.

Источник утверждает, что ближайший турнир, на котором может выступить Перейра – турнир UFC 312, который пройдет 9 февраля в Сиднее (Австралия).

Напомним, 31 октября, стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад снялся с боя против топового и непобежденного казахского бойца Шавката Рахмонова ввиду проблем со здоровьем. Их поединок должен был стать главным на турнире UFC 310. Поэтому теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.

Казахстан Рахмонов Шавкат UFC MMA

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