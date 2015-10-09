Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Сегодня 07:30
 

Глухим нокаутом в первом раунде завершился бой известного казахстанца и россиянина

Глухим нокаутом в первом раунде завершился бой известного казахстанца и россиянина Асылжан Бакытжанулы и Сулим Баталов. Фото: АСА©

В главном карде бойцовского турнира АСА 198 в Грозном (Республика Чечня, Россия) выступил казахстанский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы (17-7). Его соперником был местный спортсмен Сулим Баталов (10-1), сообщают Vesti.kz.

Соперники провели в клетке чуть больше двух минут. Всё завершилось нокаутом в исполнении Баталова, когда тот подловил Асылжана на ближней дистанции.


Для 31-летнего Сулима это десятая победа в карьере. Он ярко вернулся к выступлениям после первого поражения в профи.

Что касается 35-летнего Бакытжанулы, то он более двух лет чередует победы и поражения. Это его седьмой неудачный поединок, пять из которых пришлись на выступления в лиге АСА.

Ранее на этом же ивенте победы добился другой казахстанский ветеран Кайрат Ахметов (28-2).

