Глухим нокаутом в первом раунде завершился бой известного казахстанца и россиянина

В главном карде бойцовского турнира АСА 198 в Грозном (Республика Чечня, Россия) выступил казахстанский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы (17-7). Его соперником был местный спортсмен Сулим Баталов (10-1), сообщают Vesti.kz.

Соперники провели в клетке чуть больше двух минут. Всё завершилось нокаутом в исполнении Баталова, когда тот подловил Асылжана на ближней дистанции.

Для 31-летнего Сулима это десятая победа в карьере. Он ярко вернулся к выступлениям после первого поражения в профи.

Что касается 35-летнего Бакытжанулы, то он более двух лет чередует победы и поражения. Это его седьмой неудачный поединок, пять из которых пришлись на выступления в лиге АСА.

Ранее на этом же ивенте победы добился другой казахстанский ветеран Кайрат Ахметов (28-2).

