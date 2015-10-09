В сборной Казахстана по боксу сменили главного тренера: известна причина

В Казахстанской федерации бокса сделали заявление об уходе Кайрата Сатжанова с поста главного тренера национальной сборной. Уже сообщили, кто займёт его место, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат Турсынханович Сатжанов работал главным тренером национальной сборной с августа 2024 года. Под руководством Заслуженного тренера Республики Казахстан мужская команда одержала множество побед на международных турнирах и завоевала медали чемпионатов мира. Специалист с более чем 35-летним опытом работы был вынужден покинуть этот пост по состоянию здоровья. От имени отечественной боксерской ассоциации выражаем нашу благодарность Кайрату Турсынхановичу", - говорится в официальном заявлении.

Теперь вместо 55-летнего Сатжанова сборную Казахстана будет тренировать 50-летний Нуржан Насанов. Он с 2016 года занимается тренерской деятельностью, а с августа 2024-го был в штабе у Сатжанова.

Из знаменитых воспитанников Насанова отмечают двукратного чемпиона мира Санжара Ташкенбая.

