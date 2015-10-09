Четырьмя шайбами и голом на первой минуте обернулся матч "Барыса" в КХЛ

ХК "Барыс" уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Уже на первой минуте встречи в Уфе хозяева открыли счет благодаря шайбе Егора Сучкова.

"Барыс" отыгрался во втором периоде: на 27- минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Ему ассистировали Алихан Асетов и Дмитрий Бреус.

Результат матча был сделан в третьем периоде. Сначала, на Евгений Кузнецов вновь вывел "Салават Юлаев" вперед, а спустя семь минут Максим Кузнецов оформил окончательный счет - 3:1.

Таким образом, "Барыс" потерпел третье поражение подряд. Ранее астанчане уступили "Торпедо" (3:2) и "Ак Барсу" (3:1).

Текущую выездную серию подопечные Михаила Кравца завершат 12 января матчем против екатеринбургского "Автомобилиста".

