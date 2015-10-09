Бублик сотворил камбэк и приблизился к историческому рекорду

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№11) вышел в финал турнира категории АТР 250 в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Его соперником был американец Маркос Гирон (№64).

В первом сете казахстанец уступил 6:3. Впрочем, Александру удалось переломить ход игры и забрать две оставшиеся партии - 6:4, 6:2.

Матч продолжался один час и 41 минуту.

Отметим, что Бублик может переписать историю казахстанского тенниса и войти в топ-10 лучших игроков мира по итогам соревнований в Гонконге. Для этого ему нужно выиграть турнир.

Напомним, ранее в финал вышел итальянец Лоренцо Музетти (№7), победивший россиянина Андрея Рублёва (№16) - 6:7, 7:5, 6:4.

Общий призовой фонд турнира составляет 700,04 тысячи долларов США (357,6 миллиона тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!