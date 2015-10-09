Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 20:56
 

История, рекорды и золото: Сатжанов оценил путь сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
История, рекорды и золото: Сатжанов оценил путь сборной Казахстана ©instagram.com/satzhan_kairat

Экс-главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах своей работы во главе национальной команды. Об этом сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Поделиться

Экс-главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах своей работы во главе национальной команды. Об этом сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Он покинул свой пост по состоянию здоровья.

"В августе 2024 года президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталлип пригласил меня в сборную: "Возьмите руководство национальной сборной Казахстана по боксу". С тех пор мы уже полтора года работали вместе, вкладывая все наши знания и многолетний опыт.

За эти годы, думаю, мы достигли больших успехов. В прошлом году на крупных соревнованиях в Испании мы заняли первое место. В феврале на турнире "Странджа" в Болгарии мы заняли первое место в командном зачёте. Ранее на этом турнире Казахстан с момента обретения независимости завоёвывал только два "золота", а мы взяли пять золотых медалей и стали первыми в командном зачёте.

Кроме того, на международном турнире в Сербии мы также заняли первое место в командном зачёте. На соревнованиях в Нидерландах, в Эйндховене, мы заняли первое место в командном зачёте. Нашим наибольшим достижением стал чемпионат мира, прошедший в Англии, в Ливерпуле, где наша национальная сборная в составе юношей и девушек завоевала семь золотых медалей.

На этом турнире наши спортсмены Санжар Ташкенбай и Сабырхан Махмуд стали двукратными чемпионами мира. Из одной семьи два Сабырхана — Махмуд и Торехан — стали чемпионами мира. В тяжёлой весовой категории свыше 92 кг Айбек Оралбай также вошёл в историю, став чемпионом мира.

Позже на чемпионате мира IBA наши спортсмены завоевали ещё три золотые медали, и команда заняла второе место в командном зачёте после России. Это был действительно очень успешный год.

Теперь 2026-й снова будет ответственным. В марте пройдёт чемпионат Азии, затем этапы Кубка мира — первый, второй и третий.

Самое главное соревнование — это Азиатские игры, которые пройдут в сентябре. Дай Аллах, наши спортсмены завоюют золотые медали и станут первыми в командном зачёте. Я в это верю и желаю успехов своим ребятам", — сказал Сатжанов.


Теперь вместо 55-летнего Сатжанова сборную Казахстана будет тренировать 50-летний Нуржан Насанов. Он с 2016 года занимается тренерской деятельностью, а с августа 2024-го был в штабе у Сатжанова.

Сам Сатжанов с 2024 года возглавлял команду, сменив на посту главного тренера Мырзагали Айтжанова.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 127 человек

Реклама

Живи спортом!