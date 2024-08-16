Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 23:10
 

В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу

  Комментарии

Поделиться
В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу ©instagram.com/satzhan_kairat

Автор YouTube-канала neKARAte прокомментировал смену главного тренера в мужской сборной Казахстана по боксу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Автор YouTube-канала neKARAte прокомментировал смену главного тренера в мужской сборной Казахстана по боксу, передают Vesti.kz.

После Олимпийских игр-2024 в Париже своего поста лишился Мырзагали Айтжанов. На его место назначили Кайрата Сатжанова. При этом отмечалось, что в национальную команду будут приглашены иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Кроме того, новому тренеру запрещается иметь личных учеников.

"Честно говоря неожиданное решение, больше похоже на фарс, Казахстан поражает конечно", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, мужская сборная Казахстана была представлена во всех семи весах на ОИ-2024. Но только Нурбек Оралбай добрался до пьедестала почета, выиграв серебро в категории до 80 килограммов.

Олимпиада-2024 Сборная Казахстана по боксу Бокс

Реклама

Живи спортом!