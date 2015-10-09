Кайрат Ахметов вернулся и дебютировал с победы в АСА

Казахстанский боец легчайшего веса Кайрат Ахметов успешно дебютировал в организации АСА, передают Vesti.kz.

В главном карде турнира АСА 198 в Грозном Ахметов встретился с россиянином Мансуром Хатуевым и одержал победу раздельным решением судей.

Для казахстанца это 28-я победа в карьере при двух поражениях, тогда как россиянин потерпел шестое поражение при 16 выигрышах.

Ранее Ахметов был чемпионом ONE Championship, одного из ведущих промоушенов Азии. Этот бой стал для него первым за три года.

Прямая трансляция всех боёв турнира АСА 198 доступна здесь.

