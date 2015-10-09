71-я ракетка мира лишила Рыбакину миллиона долларов перед Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) не смогла пробиться в следующий раунд выставочного турнира One Point Slam, который проходит в Мельбурне (Австралия) в рамках недели открытия Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Рыбакина сыграла против 71-й ракетки ATP

Пятая ракетка мира уступила испанцу Педро Мартинесу, занимающему 71-е место в мировом рейтинге. Исход матча решил всего один розыгрыш — именно в таком формате проводится One Point Slam, где на кону стоит всё с первого мяча.

Турнир с миллионным призом

One Point Slam — это выставочный турнир, в котором принимают участие ведущие теннисисты мужского и женского тура, а также местные любители. Победитель соревнований получает главный приз в размере одного миллиона австралийских долларов (свыше 340 миллионов тенге). Поражение в стартовом раунде лишило Рыбакину шанса побороться за внушительное вознаграждение.

В фокусе — Australian Open

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2026 стартует 18 января и продлится до 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз, занимающая девятое место в рейтинге WTA.

Для казахстанской теннисистки главное испытание впереди — уже совсем скоро она начнёт борьбу за титул на первом турнире Большого шлема в сезоне.

