Испания
Сегодня 18:29
 

Новый тренер "Реала" исключил из состава Килиана Мбаппе

  Комментарии

Новый тренер "Реала" исключил из состава Килиана Мбаппе ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" отправился на матч Кубка Испании против "Альбасете" в заметно усечённом составе - сразу несколько лидеров команды остались вне заявки, передают Vesti.kz.  

Главная потеря - Килиан Мбаппе. Француз исключён из состава из-за последствий травмы: ещё в декабре у нападающего диагностировали растяжение связок левого колена. 

Несмотря на это, 11 января Мбаппе выходил на поле в финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3), появившись на замену на 76-й минуте, однако новый тренерский штаб решил не рисковать его состоянием в кубковом матче.

Помимо Мбаппе, в заявке на игру также отсутствуют бельгийский голкипер Тибо Куртуа, английский полузащитник Джуд Беллингем и бразильский вингер Родриго Гоэс.

Матч 1/8 финала Кубка Испании между "Альбасете" и "Реалом" стартует в 01:00 в ночь с 14 на 15 января.

Стоит отметить, что 12 января Альваро Арбелоа был назначен главным тренером мадридского "Реала". Предстоящая встреча станет его первым матчем во главе основной команды. Испанский специалист занял этот пост, сменив предшественника в лице Хаби Алонсо.

Ранее стало известно о сумме, которую "Реал" выплатил Алонсо после его увольнения.

