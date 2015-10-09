Хаби Алонсо нашли новый клуб после отставки в "Реале"

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев (28-1) отреагировал на недавние кадровые изменения в футбольном махачкалинском "Динамо", предположив, что экс-наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо мог бы усилить тренерский штаб дагестанского клуба, передают Vesti.kz.

Напомним, 12 января "Реал" официально объявил о прекращении сотрудничества с 44-летним испанским специалистом по взаимному согласию сторон. В то же время махачкалинское "Динамо" в конце декабря доверило пост главного тренера Вадиму Евсееву.

В эфире "Матч ТВ" Махачев в шутливом ключе высказался о возможном приглашении Алонсо в клуб:

"У махачкалинского "Динамо" перестановки, может, Хаби Алонсо? Он без работы", — заявил Махачев.

— Там Вадим Евсеев уже назначен.

"Может, он (Алонсо) тоже поможет. Нам сейчас в махачкалинском "Динамо" нужны помощники", — добавил российский боец.

На данный момент махачкалинское "Динамо" с 15 набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

