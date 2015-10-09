Обладатель "Золотого мяча" принял решение по трансферу в "Реал"

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес начал переговоры с "Манчестер Сити" о продлении контракта, что серьёзно осложнило возможный переход игрока в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Переговоры с "Сити"

Как сообщает Fichajes, 29-летний футболист ведёт предварительные переговоры с английским грандом о новом долгосрочном соглашении. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года, английский клуб намерен заранее обезопасить себя и сохранить ключевого игрока в центре поля.

Интерес "Реала"

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-2024 находился в сфере интересов мадридского "Реала". По информации СМИ, видеть Родри в составе "сливочных" хотел лично президент клуба Флорентино Перес, рассматривая испанца как стратегическое усиление средней линии.

Позиция "Сити" и Гвардиолы по игроку

В "Манчестер Сити" полностью довольны ролью Родри, которого главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола считает незаменимым элементом своей игровой модели. Английский клуб не готов расставаться с полузащитником и рассматривает возможность его ухода только в случае предложения, значительно превышающего рыночную стоимость.

Статистика и стоимость

В текущем сезоне Родри провёл 13 матчей за "Сити" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника составляет 75 миллионов евро.

