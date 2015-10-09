Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 21:28
 

Обладатель "Золотого мяча" принял решение по трансферу в "Реал"

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес начал переговоры с "Манчестер Сити" о продлении контракта, что серьёзно осложнило возможный переход игрока в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Переговоры с "Сити"

Как сообщает Fichajes, 29-летний футболист ведёт предварительные переговоры с английским грандом о новом долгосрочном соглашении. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года, английский клуб намерен заранее обезопасить себя и сохранить ключевого игрока в центре поля.

Интерес "Реала"

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-2024 находился в сфере интересов мадридского "Реала". По информации СМИ, видеть Родри в составе "сливочных" хотел лично президент клуба Флорентино Перес, рассматривая испанца как стратегическое усиление средней линии.

Позиция "Сити" и Гвардиолы по игроку

В "Манчестер Сити" полностью довольны ролью Родри, которого главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола считает незаменимым элементом своей игровой модели. Английский клуб не готов расставаться с полузащитником и рассматривает возможность его ухода только в случае предложения, значительно превышающего рыночную стоимость.

Статистика и стоимость

В текущем сезоне Родри провёл 13 матчей за "Сити" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника составляет 75 миллионов евро.

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере дорогостоящего новичка

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

