Стало известно, что Арбелоа думает о Винисиусе после вылета "Реала"

Новый наставник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал игру Винисиуса Жуниора после шокирующего вылета из Кубка Испании от "Альбасете" — команды из нижней части Сегунды (2:3), сообщают Vesti.kz.

Поединок стал дебютным для Арбелоа в роли главного тренера "сливочных". Он возглавил команду после увольнения Хаби Алонсо 12 января, однако старт получился крайне болезненным.

"Винисиус? Для меня позитивным моментом стало то, что после всего, через что он прошел, после тех усилий, которые он приложил на прошлой неделе, он захотел быть здесь и играть каждую минуту. Его готовность играть и помогать команде, идти вперед и не прятаться — это тот Винисиус, которого я хочу видеть. Будут дни ярче, будут дни менее яркими, но это тот Винисиус, которого я хочу видеть, настоящий капитан. Скоро он подарит нам несколько великолепных вечеров. Если "Реал" хочет выигрывать титулы, ему нужен он в лучшей форме", — сказал Арбелоа.

Винисиус провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Капитанскую повязку в этой встрече носил Федерико Вальверде. По данным Marca, бразилец был активен, но далёк от идеала: из десяти попыток дриблинга успешными оказались лишь четыре, при 41 точной и 11 неточной передаче он 23 раза расстался с мячом.

