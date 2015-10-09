Стало известно, что происходило в раздевалке "Реала" после позора в Кубке

Мадридский "Реал" оказался в эпицентре громкого скандала, сенсационно уступив "Альбасете" в 1/8 финала Кубка Испании. Команда, плетущаяся внизу таблицы Сегунды, сотворила настоящий шок, дожав столичного гранда со счётом 3:2 благодаря двум голам в нервной и драматичной концовке, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Хосе Луиса Санчеса, поражение настолько ошеломило "сливочных", что после финального свистка в раздевалке не прозвучало ни слова. Дебютный матч под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа завершился "гробовой тишиной" и полным опустошением.

Арбелоа возглавил "Реал" в понедельник, сменив Хаби Алонсо вскоре после болезненного поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:3).

Теперь мадридцам предстоит попытаться реабилитироваться перед своими болельщиками: в субботу "Реал" примет "Леванте" в очередном туре чемпионата.

