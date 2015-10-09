Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:01
 

Стало известно, что происходило в раздевалке "Реала" после позора в Кубке

  Комментарии

Поделиться
Стало известно, что происходило в раздевалке "Реала" после позора в Кубке ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" оказался в эпицентре громкого скандала, сенсационно уступив "Альбасете" в 1/8 финала Кубка Испании. Команда, плетущаяся внизу таблицы Сегунды, сотворила настоящий шок, дожав столичного гранда со счётом 3:2 благодаря двум голам в нервной и драматичной концовке, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" оказался в эпицентре громкого скандала, сенсационно уступив "Альбасете" в 1/8 финала Кубка Испании. Команда, плетущаяся внизу таблицы Сегунды, сотворила настоящий шок, дожав столичного гранда со счётом 3:2 благодаря двум голам в нервной и драматичной концовке, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Хосе Луиса Санчеса, поражение настолько ошеломило "сливочных", что после финального свистка в раздевалке не прозвучало ни слова. Дебютный матч под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа завершился "гробовой тишиной" и полным опустошением.

Арбелоа возглавил "Реал" в понедельник, сменив Хаби Алонсо вскоре после болезненного поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:3).

Теперь мадридцам предстоит попытаться реабилитироваться перед своими болельщиками: в субботу "Реал" примет "Леванте" в очередном туре чемпионата.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!