Определились финалисты Кубка Африки. Салах сыграет за бронзу

На Кубке Африки по футболу определились финалисты и участники матча за 3-е место, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь с 14 на 15 января определились финалисты Кубка африканских наций — 2026. В первом полуфинале сборная Сенегала в напряжённой борьбе минимально переиграла Египет во главе с Мохамедом Салахом — 1:0.

Во втором противостоянии Марокко и Нигерия не выявили сильнейшего в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались хозяева турнира.

Таким образом, турнир вышел на финишную прямую. В матче за бронзовые медали встретятся сборные Египта и Нигерии, а в главной игре за трофей сойдутся Сенегал и национальная команда Марокко.

