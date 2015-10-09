Экс-звезда "Ливерпуля" выбил Египет Салаха из Кубка Африки и вывел свою страну в финал

Сенегал одержал минимальную победу над сборной Египта в полуфинале Кубка африканских наций-2026 (КАН-2026) благодаря голу бывшего игрока "Ливерпуля" Садио Мане, сообщают Vesti.kz.

Матч двух экс-мерсисайдцев

Полуфинальный матч Кубка африканских наций-2026 между Сенегалом и Египтом прошёл на стадионе "Стад Ибн-Батута" в Танжере (Марокко). В стартовых составах зрители увидели знаменитых игроков "Ливерпуля": за Египет вышел вингер Мохамед Салах, за Сенегал — Садио Мане, ныне нападающий саудовского "Аль-Насра".

Первый тайм — без голов

Первая половина встречи завершилась без забитых мячей. Команды активно контролировали центр поля, создавая лишь редкие моменты у ворот соперника.

Решающий момент второго тайма

Второй тайм оставался напряжённым до 78-й минуты, когда Садио Мане пробил защиту египтян и открыл счёт. Гол экс-мерсисайдца стал единственным в матче, обеспечив сенегальцам победу 1:0.

Сенегал теперь вышел в финал КАН-2026, где встретится с победителем пары Нигерия — Марокко.

Кубок африканских наций-2026 проходит в Марокко. Действующим чемпионом остаётся сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале КАН-2023 обыграла Нигерию со счётом 2:1.

