Зидан вывел свою сборную в четвертьфинал Кубка Африки

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные Алжира и ДР Конго, сообщают Vesti.kz.

Игра прошла на стадионе "Мула Эль-Хассан" в Рабате (Марокко) и завершилась со счётом 1:0 в пользу Алжира.

Основное время завершилось нулевой ничьей. Победный для Алжира гол на 119-й минуте забил Адиль Бульбина.

Таким образом, Алжир вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с командой Нигерии.

Добавим, что в воротах сборной Алжира сыграл Люка Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана. В трёх матчах группового этапа он пропустил только один гол при трёх победах.

В сентябре голкипер официально сменил спортивное гражданство и получил право выступать за Алжир. Ранее он ни разу не привлекался в основную сборную Франции и не входил в ротацию Дидье Дешама, после чего решил попробовать себя в команде страны происхождения своего отца. В матче с Суданом Зидан дебютировал за Алжир на крупном турнире и отыграл "на ноль".

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!