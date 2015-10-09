"Кайрат" объявил решение по герою матча Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" официально объявил об уходе Офри Арада, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний израильский полузащитник завершил выступления за "Кайрат" в связи с истечением срока контракта.

Арад выступал за "Кайрат" с 2023 года и помог клубу завоевать чемпионские титулы в 2024 и 2025 годах, выиграть Суперкубок Казахстана в 2025 году, а также выйти в основную тсадию Лиги чемпионов.

В своём последнем матче за "Кайрат" Арад отметился голом в ворота "Интера" на стадионе "Джузеппе Меацца" (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

За три сезона в составе "Кайрата" Арад провёл 92 матча, забил три мяча и отдал десять результативных передач.

