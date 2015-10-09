Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 18:35
 

Воспитанник "Кайрата" усилит новый клуб в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Воспитанник "Кайрата" усилит новый клуб в КПЛ ©Depositphotos

21-летний казахстанский полузащитник Мирас Оматай продолжит карьеру в павлодарском "Иртыше", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

21-летний казахстанский полузащитник Мирас Оматай продолжит карьеру в павлодарском "Иртыше", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Футболист близок к подписанию контракта с клубом, который по итогам прошлого сезона вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Оматай является воспитанником алматинского "Кайрата", где прошёл все этапы клубной подготовки и получил первый опыт выступлений на взрослом уровне. Свой дебют за основную команду "жёлто-чёрных" хавбек оформил в 2021 году, сыграв в групповом этапе Кубка Казахстана. В составе алматинцев он также стал обладателем национального кубка.

Прошлый сезон Мирас Оматай провёл в "Жетысу" на правах аренды. В составе талдыкорганского клуба хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Казахстана, получив важную игровую практику на уровне КПЛ и закрепившись в роли игрока центра поля.

Переход в "Иртыш" может стать для футболиста новым этапом в карьере. Павлодарский клуб по итогам сезона в Первой лиге сумел завоевать путёвку в элитный дивизион и в предстоящем чемпионате намерен усилить состав игроками с опытом выступлений в высшей лиге.

Ожидается, что Оматай станет частью обновлённого проекта "Иртыша", который готовится к возвращению в КПЛ и формирует конкурентоспособный состав для выступлений на высшем уровне.

Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
9 января   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Нефтчи Бк
Нефтчи Бк
(Баку)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Нефтчи Бк
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!