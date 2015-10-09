Воспитанник "Кайрата" усилит новый клуб в КПЛ

21-летний казахстанский полузащитник Мирас Оматай продолжит карьеру в павлодарском "Иртыше", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Футболист близок к подписанию контракта с клубом, который по итогам прошлого сезона вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Оматай является воспитанником алматинского "Кайрата", где прошёл все этапы клубной подготовки и получил первый опыт выступлений на взрослом уровне. Свой дебют за основную команду "жёлто-чёрных" хавбек оформил в 2021 году, сыграв в групповом этапе Кубка Казахстана. В составе алматинцев он также стал обладателем национального кубка.

Прошлый сезон Мирас Оматай провёл в "Жетысу" на правах аренды. В составе талдыкорганского клуба хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Казахстана, получив важную игровую практику на уровне КПЛ и закрепившись в роли игрока центра поля.

Переход в "Иртыш" может стать для футболиста новым этапом в карьере. Павлодарский клуб по итогам сезона в Первой лиге сумел завоевать путёвку в элитный дивизион и в предстоящем чемпионате намерен усилить состав игроками с опытом выступлений в высшей лиге.

Ожидается, что Оматай станет частью обновлённого проекта "Иртыша", который готовится к возвращению в КПЛ и формирует конкурентоспособный состав для выступлений на высшем уровне.

Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!