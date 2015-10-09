"Барселона" приняла решение по трансферу звёздного форварда

Каталонская "Барселона" не планирует выкупать английского нападающего Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" по окончании аренды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

"Сине-гранатовые" решили отказаться от игрока по финансовым причинам — у клуба нет денег на полноценный трансфер.

Сам "Юнайтед" намерен вернуть англичанина в своё расположение. Накануне клуб уволил главного тренера Рубена Аморима, который не был заинтересован в услугах Рэшфорда. Под руководством нового наставника форвард мог бы закрепиться в составе, считают в руководстве "красных дьяволов".

Рэшфорд выступает за "Барселону" на правах аренды с июля 2025 года. За этот период он отыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 40 миллионов евро.

После 19 туров Ла Лиги сезона-2025/26 "Барселона" лидирует в таблице с 49 очками. В следующем туре команда Ханса-Дитера Флика сыграет с "Реалом Сосьедад".

