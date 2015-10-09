Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:40
 

Тони Кроос нашёл "Реалу" нового таланта: ему 17 лет и стоит 60 миллионов

Тони Кроос. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос назвал имя игрока, которого мадридскому клубу следует подписать, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

По информации источника, Кроос посоветовал "королевскому клубу" обратить внимание на 17-летнего Леннарта Карла, выступающего за мюнхенскую "Баварию".

По информации источника, Кроос посоветовал "королевскому клубу" обратить внимание на 17-летнего Леннарта Карла, выступающего за мюнхенскую "Баварию".

По данным источников, президент "Реала" Флорентино Перес запросил информацию о перспективном футболисте "Баварии" именно у Крооса, хорошо знакомого с системой немецкого футбола. Экс-полузащитник "сливочных" дал положительную характеристику Карлу, отметив его игровые качества и профессиональный подход.

Леннарт является воспитанником "Баварии" и имеет контракт с немецким клубом до июня 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В "Реале" при этом не рассматривают немедленный трансфер, предпочитая следить за развитием игрока и его контрактной ситуацией в ближайшие годы.


