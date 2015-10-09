Тони Кроос нашёл "Реалу" нового таланта: ему 17 лет и стоит 60 миллионов

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос назвал имя игрока, которого мадридскому клубу следует подписать, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

По информации источника, Кроос посоветовал "королевскому клубу" обратить внимание на 17-летнего Леннарта Карла, выступающего за мюнхенскую "Баварию".

По данным источников, президент "Реала" Флорентино Перес запросил информацию о перспективном футболисте "Баварии" именно у Крооса, хорошо знакомого с системой немецкого футбола. Экс-полузащитник "сливочных" дал положительную характеристику Карлу, отметив его игровые качества и профессиональный подход.

Леннарт является воспитанником "Баварии" и имеет контракт с немецким клубом до июня 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В "Реале" при этом не рассматривают немедленный трансфер, предпочитая следить за развитием игрока и его контрактной ситуацией в ближайшие годы.

