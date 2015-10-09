Сборная Казахстана по футболу выбрала главного тренера. Названо имя

Руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) определилось с кандидатом на пост главного тренера национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, речь идёт о казахстанском специалисте Талгате Байсуфинове.

"Талгат Байсуфинов останется у руля сборной Казахстана по футболу. По крайней мере, именно этого хочет руководство КФФ. Решающая встреча между сторонами должна состояться на следующей неделе. Опытному специалисту будет предложен контракт до окончания матчей Лиги наций", - пишет источник.

Сейчас Талгат Байсуфинов исполняет обязанности главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда провела четыре матча: одержала одну победу, два матча сыграла вничью при одном поражении.

Добавим, что жеребьёвка группового этапа Лиги наций УЕФА состоится 12 февраля 2026 года. Сборная Казахстана грядущий розыгрыш турнира проведёт в Лиге С, и при жеребьевке будет находиться в первой корзине.

Матчи первых четырёх туров группового этапа Лиги наций пройдут с 23 сентября по 5 октября, а два заключительных матча - с 11 по 16 ноября 2026 года.

