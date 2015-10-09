В сборной Египта объявили решение по Салаху на полуфинал Кубка Африки

Сегодня, 14 января, сборные Сенегала и Египта встретятся в полуфинале Кубка африканских наций-2025, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.

Матч за выход в финал

Полуфинальный поединок Кубка африканских наций состоится на стадионе "Стад Ибн-Батута" в Танжере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Астаны. На кону — путёвка в финал главного футбольного турнира континента.

Противостояние экс-партнёров по "Ливерпулю"

Особое внимание в этой встрече приковано к дуэли двух бывших партнёров по "Ливерпулю". В стартовом составе сборной Египта с первых минут появится вингер мерсисайдцев Мохамед Салах, тогда как за Сенегал матч начнёт экс-игрок английского гранда Садио Мане.

Стартовые составы

Сенегал:

Менди, Ньякате, Малик Диуф, Диатта, Кулибали, Гана Гейе, Диарра, Пап Гейе, Джексон, Мане, Ндиайе.

Египет:

Эль-Шенави, Хани Эль-Демердаш, Рабья, Ибрахим Эль-Ханафи, Абул-Фетух, Хассан, Метвалли Абдельгани, Фати, Аттия, Салах, Мармуш.

Путь команд к полуфиналу

Сборная Сенегала в четвертьфинале турнира одержала минимальную победу над Мали со счётом 1:0. Египет, в свою очередь, выдал зрелищный матч против Кот-д’Ивуара, победив действующего чемпиона КАН со счётом 3:2.

Кубок африканских наций-2025 проходит в Марокко. Действующим победителем турнира остаётся сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале КАН-2023 обыграла Нигерию (2:1).

"Реал" принял решение по трансферу Салаха из "Ливерпуля"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!