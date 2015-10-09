Стало известно, сколько "Реал" заплатил Хаби Алонсо за увольнение

После увольнения Хаби Алонсо из "Реала" стал ясен один из самых любопытных вопросов - сколько клубу в итоге обойдётся расставание с тренером, передают Vesti.kz.

Алонсо пришёл в Мадрид прошлым летом, подписав контракт сразу на три сезона. Ради его назначения "сливочные" выплатили леверкузенскому "Байеру" компенсацию в размере от 12 до 15 миллионов евро.

Зарплата самого специалиста в испанском клубе составляла примерно от 7 до 9 миллионов евро в год.

После досрочного увольнения Алонсо получит всю сумму по контракту за три года. Но, как сообщает Mundo Deportivo, в соглашении был важный нюанс. В контракте существовал специальный пункт, который клуб теперь и активировал.

Согласно этому условию, если "Реал" расстаётся с тренером в первый год его работы, он обязан выплатить только зарплату за текущий сезон - без каких-либо компенсаций за оставшиеся годы.

Таким образом, итоговая сумма, которую получит Алонсо после ухода, составит те же 7-9 миллионов евро.

Напомним, что Алонсо защищал цвета клуба в качестве игрока с 2009 по 2014 год. Спустя годы испанец вернулся в Мадрид уже в роли главного тренера. Официально он был назначен наставником "сливочных" в июне 2025 года, сменив на этом посту итальянца Карло Анчелотти.

Однако его работа в клубе продлилась менее сезона. 12 января "Реал" объявил о расставании с Хаби Алонсо и доверил команду Альваро Арбелоа.

За время работы испанский специалист провёл с командой 34 матча во всех турнирах: 24 победы, 4 ничьи и 6 поражений.

