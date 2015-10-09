"Милан" решил заменить Модрича на титулованного футболиста

Будущее хорватского полузащитника Луки Модрича в итальянском "Милане" остаётся неопределённым, а клуб уже рассматривает варианты усиления состава на случай его возможного ухода, передают Vesti.kz со ссылкой на Footitalia.

Неясность с контрактом Модрича

Контракт 40-летнего хорвата истекает в июне текущего года, и на данный момент решение о продлении соглашения не принято. Переговоры о будущем Модрича запланированы на период после чемпионата мира-2026. Именно неопределённость с его контрактом, по данным источников, подтолкнула руководство "россонери" искать потенциальную замену.

Кандидат на место Модрича

Главным претендентом называют Леона Горецку из "Баварии". 31-летний полузащитник обладает богатым опытом игры на высшем уровне: за восемь лет в немецком клубе он завоевал не менее 15 крупных трофеев.

По информации источников, "Милан" впечатлён его достижениями и желает подписать игрока по выгодной цене, учитывая, что Горецка может покинуть мюнхенский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

Статистика текущего сезона

В дебютном сезоне в "Милане" Модрич провёл 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи. В то же время Горецка сыграл за "Баварию" 24 встречи и отметился одним голом.

Если переговоры с Модричем не приведут к продлению контракта, "Милан" может сделать ставку на Горецку, рассчитывая сохранить уровень креативности и опыта в центре поля команды.

