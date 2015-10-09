Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 20:15
 

"Милан" решил заменить Модрича на титулованного футболиста

  Комментарии

"Милан" решил заменить Модрича на титулованного футболиста Лука Модрич. ©Depositphotos/canno73

Будущее хорватского полузащитника Луки Модрича в итальянском "Милане" остаётся неопределённым, а клуб уже рассматривает варианты усиления состава на случай его возможного ухода, передают Vesti.kz со ссылкой на Footitalia.

Неясность с контрактом Модрича

Контракт 40-летнего хорвата истекает в июне текущего года, и на данный момент решение о продлении соглашения не принято. Переговоры о будущем Модрича запланированы на период после чемпионата мира-2026. Именно неопределённость с его контрактом, по данным источников, подтолкнула руководство "россонери" искать потенциальную замену.

Кандидат на место Модрича

Главным претендентом называют Леона Горецку из "Баварии". 31-летний полузащитник обладает богатым опытом игры на высшем уровне: за восемь лет в немецком клубе он завоевал не менее 15 крупных трофеев.

По информации источников, "Милан" впечатлён его достижениями и желает подписать игрока по выгодной цене, учитывая, что Горецка может покинуть мюнхенский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.


Статистика текущего сезона

В дебютном сезоне в "Милане" Модрич провёл 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи. В то же время Горецка сыграл за "Баварию" 24 встречи и отметился одним голом.

Если переговоры с Модричем не приведут к продлению контракта, "Милан" может сделать ставку на Горецку, рассчитывая сохранить уровень креативности и опыта в центре поля команды.

"Милан" решил повторить трюк трансфера Модрича на звезде "Барселоны"

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 19 14 1 4 42-17 43
2 Милан 19 11 7 1 30-15 40
3 Наполи 19 12 3 4 30-17 39
4 Ювентус 20 11 6 3 32-16 39
5 Рома 20 13 0 7 24-12 39
6 Комо 19 9 7 3 27-13 34
7 Аталанта 20 8 7 5 25-19 31
8 Лацио 20 7 7 6 21-16 28
9 Болонья 19 7 6 6 26-20 27
10 Удинезе 20 7 5 8 22-32 26
11 Торино 20 6 5 9 21-32 23
12 Сассуоло 20 6 5 9 23-27 23
13 Кремонезе 20 5 7 8 20-28 22
14 Парма 19 5 6 8 14-22 21
15 Дженоа 20 4 7 9 22-29 19
16 Кальяри 20 4 7 9 21-30 19
17 Лечче 19 4 5 10 13-27 17
18 Фиорентина 20 2 8 10 21-31 14
19 Верона Хеллас 19 2 7 10 15-31 13
20 Пиза 20 1 10 9 15-30 13

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Комо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 января 00:45   •   не начат
Комо
Комо
(Комо)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Комо
Ничья
Милан
Проголосовало 27 человек

