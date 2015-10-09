Беллингем сорвался и раскрыл правду про "слив" Алонсо из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем резко отреагировал на слухи, в которых его связывали с конфликтом вокруг уже бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Английский хавбек опубликовал заявление в своём приложении JB5, прокомментировав многочисленные инсайды о якобы "сливе" наставника.

По словам Беллингема, какое-то время он сознательно игнорировал подобные публикации, надеясь, что реальная картина станет очевидной сама по себе. Однако волна откровенно сомнительной информации заставила его прервать молчание.

"Я долго не реагировал на всё это, рассчитывая, что правда со временем выйдет наружу. Но, если честно… что это вообще за дерьмо? Мне искренне жаль людей, которые верят каждому слову этих клоунов и их так называемых "источников". Не стоит верить всему, что вы читаете. Иногда таких людей нужно привлекать к ответственности за распространение вредной дезинформации ради просмотров и раздувания скандалов", - написал Беллингем.

Беллингем перешёл в мадридский "Реал" летом 2023 года. Уже в своём дебютном сезоне (2023/24) английский полузащитник стал одной из ключевых фигур команды и помог клубу завоевать сразу пять трофеев: чемпионат Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

12 января "Реал" объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером. Алонсо возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 34 встречи во всех турнирах, в которых одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Ранее стало известно, что новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа выступил с заявлением по поводу Винисиуса.

