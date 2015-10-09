Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Зидан согласился вернуться в "Реал" и выдвинул условие

Зинедин Зидан. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Зинедин Зидан готов вернуться в мадридский "Реал", но только при одном чётком условии, передают Vesti.kz

Зинедин Зидан готов вернуться в мадридский "Реал", но только при одном чётком условии, передают Vesti.kz

После расставания с Хаби Алонсо в Мадриде снова активизировались разговоры о возможном камбэке легендарного француза. И, как пишет El nacional, сам Зидан действительно не закрывает дверь для третьего прихода на "Сантьяго Бернабеу".

Зидан готов вернуться в "Реал", но есть условие

Однако речь идёт не о полноценном долгосрочном проекте. По информации источника, Зидан готов принять "Реал" исключительно в статусе временного тренера - до 30 июня

Такой формат устраивает обе стороны: "сливочные" получают проверенного антикризисного менеджера на финиш сезона, а французский специалист - возможность помочь команде без долгосрочных обязательств.

После завершения этого короткого отрезка Зидан планирует сосредоточиться на следующей большой цели - возглавить сборную Франции, о чём он ранее уже неоднократно намекал.

Для "Реала" такой сценарий выглядит как компромисс: стабилизировать ситуацию здесь и сейчас, выиграть время и параллельно спокойно определить тренера под новый сезон. Для болельщиков - это, без сомнений, самый эмоциональный и символичный вариант из всех возможных.

Тренерская карьера Зидана 

Единственным клубом, где Зинедин Зидан работал главным тренером, остаётся мадридский "Реал". Он возглавлял "сливочных" дважды: с января 2016 по июнь 2018 года, войдя в историю как первый тренер, трижды подряд выигравший Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), а затем с марта 2019 по июнь 2021 года.

Хаби Алонсо определился с новым клубом

Ранее стали известны подробности отношения президента "Реала" Флорентино Переса к Хаби Алонсо.

12 января "Реал" объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером. Алонсо возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 34 встречи во всех турнирах, в которых одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

