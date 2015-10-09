Переса разоблачили. Алонсо мешал "крот" в раздевалке "Реала"

Стало известно, как президент "Реала" Флорентино Перес относился к бывшему главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

Перес был против Алонсо

По информации ESPN, Перес никогда не поддерживал Алонсо во время работы.

Отмечается, что на назначении Алонсо в "королевском клубе" настоял исполнительный директор Хосе Анхель Санчес. Именно он вёл переговоры с испанским специалистом, тогда как идея Переса состояла в том, чтобы призвать другого тренера.

Игроки "Реала" разочаровали Алонсо

Кроме того, сам Алонсо был недоволен отношением некоторых футболистов "Реала" к работе. Наставник остался разочарован тем, что в клубе у него не было свободы для реализации своих идей, в отличие от "Байера". Тренер считает, что мог бы действовать иначе в определенных ситуациях.

Кроме того, Алонсо считал, что некоторые футболисты не следят за собой и не соблюдают диету. Также Хаби беспокоили утечки информации из раздевалки "Реала" в СМИ. Некоторые футболисты разделяли опасения тренера.

12 января "Реал" объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером.

Алонсо возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 34 встречи во всех турнирах, в которых одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Алонсо определился с новым клубом. Также были названы виновные в отставке Алонсо из "Реала".

Cтало известно, что Алонсо сказал боссам "Реала" перед увольнением

