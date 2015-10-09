Мбаппе пропустил первую тренировку нового тренера "Реала": названа причина

Новый главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа провёл первую тренировку в мадридском клубе, однако занятие пропустили ряд ведущих игроков, сообщают Vesti.kz.

Речь идёт об защитниках Антонио Рюдигере, Ферлане Менди и Тренте Александере-Арнольде, а также нападающих Родриго и Килиане Мбаппе.

Как отметила пресс-служба "королевского клуба", все перечисленные игроки продолжаются восстанавливаться от травм. Поэтому они занимались отдельно от команды.

Кроме того, восстановление продолжается у бразильского защитника Эдера Милитао.

Свой следующий матч "Реал" проведёт 14 января - в 1/8 финала Кубка Испании "сливочные" сыграют с "Альбасете" из второй по силе лиги страны. Для Арбелоа эта игра станет дебютной во главе клуба.

12 января "Реал" объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером.

Алонсо возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 34 встречи во всех турнирах, в которых одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

