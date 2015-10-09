Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 11:40
 

Хаби Алонсо назвал причину своего увольнения из "Реала"

Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Бывший главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал своё увольнение из мадридского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Бывший главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал своё увольнение из мадридского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:3) Алонсо пригласили на тренировочную базу клуба, где он встретился с генеральным директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом. Именно там специалисту сообщили о прекращении сотрудничества.

Алонсо, в свою очередь, дал понять, что категорически не согласен с этим решением, назвав его несправедливым и неправильным. Причины своего ухода он связал с так называемой "культурой власти галактикос", которая, по его мнению, по-прежнему существует внутри клуба и влияет на управленческие решения.


12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо по обоюдному согласию сторон. Под его руководством "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

"Реал" выбрал нового главного тренера после отставки Алонсо

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

