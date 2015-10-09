Хаби Алонсо назвал причину своего увольнения из "Реала"

Бывший главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал своё увольнение из мадридского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:3) Алонсо пригласили на тренировочную базу клуба, где он встретился с генеральным директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом. Именно там специалисту сообщили о прекращении сотрудничества.

Алонсо, в свою очередь, дал понять, что категорически не согласен с этим решением, назвав его несправедливым и неправильным. Причины своего ухода он связал с так называемой "культурой власти галактикос", которая, по его мнению, по-прежнему существует внутри клуба и влияет на управленческие решения.

12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо по обоюдному согласию сторон. Под его руководством "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

