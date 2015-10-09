В "Реале" определили главный приоритет Арбелоа

Матч против "Альбасете" станет отправной точкой работы Альваро Арбелоа во главе мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Встречу пропустят травмированные Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитан и Ферлан Менди.

Родриго Гоэс, Киллиан Мбаппе и Дин Хёйсен готовятся к игре не в оптимальном состоянии. Не исключено, что на правом фланге обороны с первых минут появится футболист "Кастильи" Давид Хименес.

Особое внимание внутри клуба сейчас приковано к ситуации с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник проводит непростой отрезок сезона и заметно утратил влияние на игру команды.

Раскрыта главная задача Арбелоа

По данным Marca, одной из ключевых задач Арбелоа станет возвращение Беллингема в центральную роль и перезапуск его формы.

Отмечается, что у нового главного тренера есть небольшой запас времени - несколько матчей без максимального давления, прежде чем начнётся по-настоящему жёсткий календарь. При этом цели для команды остаются неизменными: продолжить борьбу за Кубок, сохранить место в топ-8 Лиги чемпионов и сократить отставание от "Барселоны" в Ла Лиге.

Именно поэтому главная и самая срочная задача Арбелоа - снова "включить" Беллингема, вернуть его в активную фазу игры и сделать одной из ключевых фигур команды. Без этого говорить о полноценной перезагрузке "Реала" не имеет смысла.

Джуд перебрался в мадридский "Реал" летом 2023 года и уже в первом сезоне в Испании мгновенно стал одной из ключевых фигур команды. В дебютном розыгрыше (2023/24) английский полузащитник внёс весомый вклад в невероятно успешный год клуба, по итогам которого "сливочные" выиграли сразу пять трофеев - Ла Лигу, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

А совсем недавно, 12 января, руководство "Реала" объявило о расставании с Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды.

Ранее стало известно, что новый наставник мадридского клуба уже укомплектовал свой тренерский штаб.

