Испания
Сегодня 14:55
 

В "Реале" определили главный приоритет Арбелоа

Матч против "Альбасете" станет отправной точкой работы Альваро Арбелоа во главе мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Матч против "Альбасете" станет отправной точкой работы Альваро Арбелоа во главе мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Встречу пропустят травмированные Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитан и Ферлан Менди.

Родриго Гоэс, Киллиан Мбаппе и Дин Хёйсен готовятся к игре не в оптимальном состоянии. Не исключено, что на правом фланге обороны с первых минут появится футболист "Кастильи" Давид Хименес.

Особое внимание внутри клуба сейчас приковано к ситуации с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник проводит непростой отрезок сезона и заметно утратил влияние на игру команды.

Раскрыта главная задача Арбелоа

По данным Marca, одной из ключевых задач Арбелоа станет возвращение Беллингема в центральную роль и перезапуск его формы.

Отмечается, что у нового главного тренера есть небольшой запас времени - несколько матчей без максимального давления, прежде чем начнётся по-настоящему жёсткий календарь. При этом цели для команды остаются неизменными: продолжить борьбу за Кубок, сохранить место в топ-8 Лиги чемпионов и сократить отставание от "Барселоны" в Ла Лиге.

Именно поэтому главная и самая срочная задача Арбелоа - снова "включить" Беллингема, вернуть его в активную фазу игры и сделать одной из ключевых фигур команды. Без этого говорить о полноценной перезагрузке "Реала" не имеет смысла.


Джуд перебрался в мадридский "Реал" летом 2023 года и уже в первом сезоне в Испании мгновенно стал одной из ключевых фигур команды. В дебютном розыгрыше (2023/24) английский полузащитник внёс весомый вклад в невероятно успешный год клуба, по итогам которого "сливочные" выиграли сразу пять трофеев - Ла Лигу, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

А совсем недавно, 12 января, руководство "Реала" объявило о расставании с Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды.

Зидан согласился вернуться в "Реал" и выдвинул условие

Ранее стало известно, что новый наставник мадридского клуба уже укомплектовал свой тренерский штаб

