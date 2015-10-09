Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 23:33
 

Кадровая перезагрузка в "Реале": Арбелоа сформировал свой штаб

Мадридский "Реал" внёс изменения в информацию на официальном сайте, представив обновлённый состав тренерского штаба первой команды, сообщают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" внёс изменения в информацию на официальном сайте, представив обновлённый состав тренерского штаба первой команды, сообщают Vesti.kz.

Накануне, 12 января, клуб принял кадровое решение, расставшись с Хаби Алонсо и доверив пост главного тренера Альваро Арбелоа.

В тренерский штаб нового наставника вошли хорошо знакомые ему специалисты: Хулиан Кармона, Кевин Кардейро и Рикардо да Силва, которые ранее работали с Арбелоа в "Кастилье" (да Силва отвечал за физическую подготовку). Функции технического аналитика будет выполнять Фрэнсис Санчес.

За физическое состояние игроков вновь отвечает Антонио Пинтус, а подготовку вратарей доверили Луису Льопису.

