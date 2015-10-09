Новый тренер "Реала" сделал заявление о Винисиусе

Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа на первой же пресс-конференции не избежал вопроса о Винисиусе Жуниоре — бразильском форварде, который известен не только мастерством, но и непростым характером, сообщают Vesti.kz.

"Я не строю сценарии на то, чего не произошло. Меня волнует только завтрашний матч. Мне повезло иметь Винисиуса в команде, его любит вся наша фан-база. Мы все видели последний финал: Винисиус был получающим удовольствие, улыбающимся и танцующим. Вот такого Вини я хочу видеть", - сказал Арбелоа журналистам.

Арбелоа возглавил "сливочных" в понедельник, сменив на посту наставника Хаби Алонсо. Уже в среду, 14 января, "Реал" проведёт первый матч под руководством нового тренера — мадридцам предстоит встреча с "Альбасете" в 1/8 финала Кубка Испании.

Арбелоа возглавлял "Кастилью" с июня 2025 года, а с 2020-го последовательно работал в системе молодёжной академии "Реала". Он начинал с команды Infantil A, с которой в сезоне-2020/2021 выиграл чемпионат, затем руководил Cadete A в сезоне-2021/2022, а с 2022 по 2025 год тренировал Juvenil A.

Во главе Juvenil A Арбелоа добился впечатляющих результатов: в сезоне-2022/2023 его команда оформила требл, завоевав чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов, а в сезоне-2024/2025 вновь стала чемпионом страны.

