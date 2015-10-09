Юрген Клопп ответил на вопрос о работе в "Реале"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный интерес к его кандидатуре со стороны мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

"Сейчас я нахожусь на том этапе жизни, когда меня полностью устраивает моё положение. Я не хочу быть нигде больше. Меня не волнует, когда я слышу, что мадридский "Реал" якобы заинтересован во мне, если это вообще так; это всего лишь спекуляции в СМИ.

Сейчас я бы сказал "нет", но я не могу сказать "никогда". Не думаю, что изменю своё мнение, но не знаю. Я бы посоветовал, увольняя тренера, иметь представление о том, кто станет его преемником. И быть реалистичным", — приводит слова Клоппа AS.