Англия
Сегодня 11:08
 

Стала известна зарплата новичка "Ман Сити". Больше только у Холанда

Марк Гехи. Фото: ФК "Манчестер Сити"

Стала известна зарплата новичка "Манчестер Сити" - английского защитника Марка Гехи, сообщают Vesti.kz.

Стала известна зарплата новичка "Манчестер Сити" - английского защитника Марка Гехи, сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, зарплата футболиста сборной Англии в составе "горожан" составит 18 миллионов евро за сезон.

Больше в "Манчестер Сити" получает только нападающий Эрлинг Холанд. Его оклад – 31,5 миллиона евро за сезон.

Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2031 года. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 30 миллионов евро, еще 3,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Гехи является воспитанником лондонского "Челси", с 2021 года он представлял "Кристал Пэлас" и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии. Также на правах аренды он выступал за "Суонси".

В составе сборной Англии защитник провел 26 матчей, забил один мяч, а также дошел до финала чемпионата Европы.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

