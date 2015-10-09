Стала известна зарплата новичка "Ман Сити". Больше только у Холанда

Стала известна зарплата новичка "Манчестер Сити" - английского защитника Марка Гехи, сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, зарплата футболиста сборной Англии в составе "горожан" составит 18 миллионов евро за сезон.

Больше в "Манчестер Сити" получает только нападающий Эрлинг Холанд. Его оклад – 31,5 миллиона евро за сезон.

Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2031 года. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 30 миллионов евро, еще 3,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Гехи является воспитанником лондонского "Челси", с 2021 года он представлял "Кристал Пэлас" и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии. Также на правах аренды он выступал за "Суонси".

В составе сборной Англии защитник провел 26 матчей, забил один мяч, а также дошел до финала чемпионата Европы.

