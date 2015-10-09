Гвардиола объявил вердикт карьере Хусанова в "Сити" после поражения от "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о прогрессе центрального защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

Высокая оценка от главного тренера

Каталонский специалист отметил, что положительные отзывы в адрес Хусанова со стороны СМИ полностью оправданы, а сам футболист стабильно демонстрирует высокий уровень.

"Я читал прессу, как хвалят Хусанова. Они правы! Он на очень высоком уровне. У нас нет к нему никаких претензий. Как в последней игре, так и в предыдущей, он сыграл великолепно. Мы очень довольны," — цитирует слова Гвардиолы Zamin.

Характер важнее обстоятельств

Отдельно наставник "горожан" остановился на непростом периоде в карьере защитника, когда тот получил травму в сентябрьском матче против "Арсенала" и на месяц выпал из игровой ротации.

"После игры с "Арсеналом" прошёл месяц — он не сыграл ни минуты. Долгий месяц. И вы можете представить, как он вел себя на тренировках, в раздевалке. Именно это и определяет Хусанова. То, как игроки ведут себя в трудные моменты, всегда характеризует их — как они действуют ради команды", — сказал тренер.

"Футболист топ-уровня на многие годы"

Также Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" получил защитника мирового уровня на долгие годы, подписав Хусанова.

"Он провел несколько месяцев во Франции, а затем сразу попал в "Манчестер Сити", в Премьер-лигу. Это непростая перемена. Но он слушает, учится и, конечно, его данные исключительны. Так что у "Манчестер Сити" будет центральный защитник топ-уровня на многие годы", — подытожил каталонец.

Несмотря на поражение подопечных Гвардиолы в последнем матче от "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:2 в матче 22-го тура АПЛ, Хусанов стал одним из самых надёжных игроков своей команды. Защитник уверенно действовал в обороне и неоднократно срывал быстрые контратаки соперника, подтвердив доверие тренерского штаба.

Статус в команде и переход в АПЛ

Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана.

В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 14 матчей во всех турнирах и уже закрепился в обойме команды Пепа Гвардиолы.

