Англия
Сегодня 13:19
 

Стало известно об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити"

Стало известно об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: ФК "Манчестер Сити"©

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост в ближайшее время, передают Vesti.kz.

Поражение в дерби от "Манчестер Юнайтед" (0:2) стало триггером для жёстких разговоров. Команда Гвардиолы потерпела уже пятое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ и до сих пор не одержала ни одной победы в чемпионате в 2026 году.

На этом фоне всё громче звучат вопросы не только к игре, но и к самому тренеру.

Бывший ведущий Sky Sports, а ныне эксперт beIN Sports Ричард Киз выступил с резонансным заявлением, допустив, что Гвардиола может покинуть клуб уже в ближайшие дни. 

По его словам, уход испанца по окончании сезона практически предрешён, однако вариант с немедленным расставанием также нельзя исключать.

Киз утверждает, что после эфира получил сообщения от людей, близко знакомых с Гвардиолой. Эксперт подчёркивает, что делится "проверенной информацией" и не считает разговоры о возможной отставке надуманными.

Отдельное внимание он обратил на поведение тренера после дерби. По мнению Киза, язык тела Гвардиолы выглядел непривычно и тревожно:

"Меня поразило, каким он был в концовке матча. Никаких эмоций, споров, реакций на камеры - просто молчаливый уход к трибунам болельщиков "Сити". Это совсем не похоже на него", - отметил эксперт.

Как Гвардиола изменил "Сити"?

Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в начале 2016 года. Под его руководством "горожане" стали шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победили в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

До этого Гвардиола тренировал мюнхенскую "Баварию", с которой трижды выиграл чемпионат Германии, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Каталонскую "Барселону" он привёл к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Гвардиола объявил вердикт карьере Хусанова в "Сити" после поражения от "Манчестер Юнайтед"

Ранее стало известно, что испанский наставник узнал о секретных переговорах одного из ключевых игроков команды. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

