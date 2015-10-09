Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост в ближайшее время, передают Vesti.kz.

Поражение в дерби от "Манчестер Юнайтед" (0:2) стало триггером для жёстких разговоров. Команда Гвардиолы потерпела уже пятое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ и до сих пор не одержала ни одной победы в чемпионате в 2026 году.

На этом фоне всё громче звучат вопросы не только к игре, но и к самому тренеру.

Бывший ведущий Sky Sports, а ныне эксперт beIN Sports Ричард Киз выступил с резонансным заявлением, допустив, что Гвардиола может покинуть клуб уже в ближайшие дни.

По его словам, уход испанца по окончании сезона практически предрешён, однако вариант с немедленным расставанием также нельзя исключать.

Киз утверждает, что после эфира получил сообщения от людей, близко знакомых с Гвардиолой. Эксперт подчёркивает, что делится "проверенной информацией" и не считает разговоры о возможной отставке надуманными.

Отдельное внимание он обратил на поведение тренера после дерби. По мнению Киза, язык тела Гвардиолы выглядел непривычно и тревожно:

"Меня поразило, каким он был в концовке матча. Никаких эмоций, споров, реакций на камеры - просто молчаливый уход к трибунам болельщиков "Сити". Это совсем не похоже на него", - отметил эксперт.

Как Гвардиола изменил "Сити"?

Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в начале 2016 года. Под его руководством "горожане" стали шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победили в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

До этого Гвардиола тренировал мюнхенскую "Баварию", с которой трижды выиграл чемпионат Германии, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Каталонскую "Барселону" он привёл к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

