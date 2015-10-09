Гвардиола узнал о тайных переговорах лидера "Манчестер Сити"

Пеп Гвардиола недавно узнал, что один из игроков "Манчестер Сити" ведёт переговоры об уходе из клуба в конце сезона. Он все это время пытался сохранить эту информацию в секрете, но теперь она стала достоянием общественности после утечки в итальянскую прессу, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Eurosport, игрок находится на продвинутой стадии переговоров о смене клуба.

Несостоявшийся переход в "Барселону"

Речь идёт о португальском полузащитнике Бернарду Силве. Ранее он уже был близок к уходу из "Манчестер Сити" — футболист всерьёз рассматривал вариант с "Барселоной", которая пыталась подписать его два летних трансферных окна подряд.

Бернарду был приоритетной целью тогдашнего главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса, а спортивный директор Деку активно работал над возможным переходом.

Однако сделка так и не состоялась из-за высоких финансовых требований английского клуба и сложного экономического положения "Барселоны". Эта ситуация стала неприятным ударом для бывшего игрока "Монако" и "Бенфики", который ранее уже уведомил своего агента о намерении завершить этап карьеры в Премьер-лиге, где он выиграл все возможные трофеи.

Контракт подходит к концу

Несмотря на это, Бернарду Силва продолжает выступать за "Манчестер Сити" и остаётся одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. Для Гвардиолы он по-прежнему является важнейшим элементом состава — как на поле, так и в раздевалке.

Летом исполнится девять лет с момента перехода португальца в "Сити" за 50 миллионов евро — сумма, которая сегодня выглядит символической. При этом действующий контракт полузащитника рассчитан лишь до 30 июня, и, по информации СМИ, продлевать его он не намерен.

"Интер" вышел в лидеры гонки

На фоне неопределённости с будущим игрока последние слухи всё чаще связывают Бернарду Силву с Серией А. После того как вариант с "Барселоной" окончательно отпал и футболист не входит в планы Ханса-Дитера Флика, миланский "Интер" считается главным фаворитом в борьбе за его подписание.

