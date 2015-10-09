"Ман Сити" и "Челси" готовы отдать 25 миллионов евро за 16-летнего игрока

Молодой вингер "Лестера" Джереми Монга (16 лет) привлёк внимание двух гигантов Премьер-лиги — "Манчестер Сити" и "Челси". Обе команды готовы инвестировать значительные средства, чтобы заполучить перспективного футболиста, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

В "Манчестер Сити" считают, что сейчас идеальный момент для приобретения игрока, способного стать частью долгосрочного проекта. Сумма потенциального трансфера может достигать 25 миллионов евро. При этом клубы готовы действовать осторожно, чтобы не тормозить развитие юного таланта.

Монга уже оставил заметный след в Премьер-лиге, став вторым по возрасту игроком, дебютировавшим за "Лестер". Этот факт усилил интерес "Сити" и "Челси", которые следят за ним ещё с юношеских категорий.

"Лестер" предпочитает спокойно управлять прогрессом игрока. Футболист получает игровое время и чувствует себя комфортно, а клуб видит в этом возможность развить его без лишнего давления. Обе английские команды понимают важность терпения и планомерного подхода в работе с молодыми талантами.

Джереми Монга остаётся сосредоточен на "Лестере", пока клубы продолжают наблюдать за каждым его шагом.

В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

