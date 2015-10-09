Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 18:05
 

Гвардиола указал на дверь таланту "Сити" после поражения от МЮ

  Комментарии

Гвардиола указал на дверь таланту "Сити" после поражения от МЮ Хосеп Гвардиола. ©operations@newsimages.co.uk

Будущее английского защитника Рико Льюиса в "Манчестер Сити" оказалось под серьёзным вопросом, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола дал понять, что больше не рассчитывает на 21-летнего футболиста как на важную часть команды.

Доверие Гвардиолы пошло на спад

Несмотря на возраст и солидный для молодого игрока опыт выступлений за основу, в клубе всё чаще говорят о том, что прогресс Льюиса остановился. Хотя ранее Гвардиола считался одним из главных сторонников защитника, в текущем сезоне его роль постепенно сокращается — особенно в ключевых матчах. Это расценивается как явный сигнал утраты прежнего доверия со стороны тренерского штаба.

Матч с "Манчестер Юнайтед" стал переломным

Особенно жёсткая критика обрушилась на Рико Льюиса после поражения от "Манчестер Юнайтед" в 22-м туре английской премьер-лиги (0:2). Болельщики обвинили воспитанника академии в позиционных ошибках, неуверенной игре в обороне и отсутствии хладнокровия в решающие моменты встречи. Именно этот матч многие называют точкой невозврата в восприятии игрока фанатами и экспертами.


Статистика сезона и возможный уход

В текущем сезоне Рико Льюис провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. На данный момент он оценивается в 35 миллионов евро.

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере дорогостоящего новичка

