В "Брюгге" выделили силу "Кайрата" и ответили на вопрос о Сатпаеве

Главный тренер "Брюгге" Иван Леко оценил готовность своей команды и высказался о "Кайрате" в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов. Противостояние между командами пройдёт во вторник, 20 января, на "Астана Арене", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для 47-летнего хорватского специалиста это будет всего лишь вторая игра в Лиге чемпионов после его назначения в клубе. В декабре он сменил на этом посту уволенного Ники Хайена.

- Мы постарались всё организовать так, чтобы наши игроки не пострадали от длительного перелёта, разницы часовых поясов, местной погоды. Мне приятно наблюдать за уровнем организации - все хотят максимально быстро адаптироваться. Мы прилетели на два дня раньше, чтобы у нас было время ко всему этому привыкнуть. Я уверен, что завтра моя команда будет в хорошей форме.

- Сложно ли готовиться к игре с командой, которая не играла некоторое время?

- Конечно, сложно. Приходится читать больше новостей, смотреть товарищеские матчи с их участием. Мы больше акцентировались на своих силах и знаниях, чтобы быть в хорошей форме. Но для победы нужна воля, необходима ответственность, личная вовлечённость каждого человека, потому что мы не знаем, чего ожидать от нашего соперника завтра. Нужно хорошо настроиться и быть готовым к разным сценариям матча.

- Мы настраиваемся на то, что хотим играть эффективно, играть хорошо. У нас есть опыт прошлого года в Лиге чемпионов. Я уверен в команде, а наше руководство делает всё, чтобы усилить наш коллектив. Моя задача - создать условия, чтобы наша команда завтра показала себя с лучшей стороны.

- Дастан Сатпаев летом переходит в "Челси". Знаете ли вы о нём?

- Мы знаем, что один из ваших молодых футболистов подписал контракт с "Челси", и это прекрасно. В "Кайрате" много талантов, много игроков-сборников, легионеров. Это микс. И это может создать нам определённые сложности.

Напомним, что "Брюгге" имеет в своём активе четыре балла после шести туров общего этапа. Команде необходимо набирать максимум очков в двух заключительных матчах, чтобы иметь шансы пробиться в плей-офф. У "Кайрата" же всего одно очко, а это значит, что шансов на плей-офф уже нет.

Тренер "Кайрата" - о подготовке к ЛЧ, будущем Анарбекова и трансфере Нани в "Актобе"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!