Тренер "Кайрата" - о подготовке к ЛЧ, будущем Анарбекова и трансфере Нани в "Актобе"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин рассказал о подготовке своей команды к матчу против бельгийского "Брюгге" на общем этапе Лиги чемпионов. Это будет последняя домашняя игра для команды в этом турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между "Кайратом" и "Брюгге" пройдёт во вторник, 20 января, на стадионе "Астана Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.

- Команда этой зимой потеряла нескольких важных игроков, а новичков заявить на Лигу чемпионов нельзя. Скамейка стала короче, как будете справляться в ближайших встречах?

- Что касается новых игроков, которые пребывают в нашу команду - они пока не могут участвовать в Лиге чемпионов. Будем рассчитывать на тех ребят, которые были заявлены в прошлом году. В принципе, изменений будет не так много, тех же ребят, которые играли в прошлом году, вы завтра и увидите. Арада нет, но он не принимал участия и в последних играх до этого. Только Зарии не будет из тех, кто играл в последних встречах.

- В какой физической форме находится команда, ведь ранее вы никогда не начинали сезон так рано?

- Да, мы впервые в такой ситуации. Так рано официальные матчи мы ещё не играли. У нас прошёл сбор в Абу-Даби, 12 дней подготовки. Конечно, сложно за этот период набрать оптимальные кондиции, но радует, что наши ребята - молодцы и профессионалы, они выполнили всю работу, которую мы рекомендовали, в отпуске. Они вышли из него не в нулевом, а в достаточно хорошем состоянии. Нам не пришлось начинать всё с нуля. Да, мы не в оптимальных кондициях, но постараемся завтра выглядеть достойно.

- С учётом того, что терять уже нечего - допускаете ли такое, что пожертвуете результатом игры ради зрелищности?

- От своего стиля мы не будем отходить. Да, могут быть какие-то корректировки у нас в плане распределения сил в матче. Мы ведь прекрасно понимаем, что у "Брюгге" разгар чемпионата, они в лучшем тонусе, нежели мы. Понятно, что нам нужно грамотно подойти с тактический точки зрения. Что касается, пожертвуем ли мы результатом или нет - мы прекрасно понимаем, где находимся в таблице, что здесь греха таить. Основные матчи наши впереди, к которым мы готовимся через матчи Лиги чемпионов. Однако любой матч Лиги чемпионов - это рейтинг не только для нас, но и для Казахстана, для клуба в целом, престиж для страны. Тем более, если мы будем набирать в них очки. Там и определённая финансовая часть есть, которая тоже важна для нашего клуба. Все эти составляющие мы учитываем, понимаем, что не должно быть такого, что мы рассматриваем этот матч как проходной. Ребята мотивированы, матчи Лиги чемпионов - особенные, они не так часто у тебя в жизни бывают. Проходного настроения точно не будет, ребята очень горят желанием проявить себя и показать хорошую достойную игру.

- Сыграет ли Дастан Сатпаев завтра?

- Досика мы не увидим точно, его и на сборах не было, он проходит лечение. Да, для нас это потеря, но для нас важно здоровье игрока, тем более такого, как Дастан. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Когда он вернётся? Смотрите, там какая ситуация: я так понял, что можно решить вопрос этот оперативно, а можно и не оперативно, более длительное время. Насколько я знаю, решили обойтись без операции, поэтому всё затягивается. Но когда он восстановится... Надеемся, что уже в Турции, где с 3 февраля у нас запланирован второй сбор, он будет с нами.

- Останется ли Темирлан Анарбеков в команде на новый сезон?

- Да, да, конечно, он в команде. Предложений по нему официальных нет. На данный момент - он наш основной вратарь.

- На сборах в ОАЭ вы привлекли к основе нескольких молодых игроков: Абиш, Базарбаев, Биркурманов, Буч. Как они себя проявили и есть ли у них шансы быть задействованными в ближайших матчах Лиги чемпионов?

- Эти ребята себя хорошо проявили в матчах юношеской Лиги чемпионов. Тех, кто ярко себя проявляет - мы всегда подтягиваем в основной состав. Всё зависит от них, от того, как они себя проявляют. Мы всегда уделяли большое внимание нашим молодым игрокам. Если посмотреть на прошлый год, то даже не знаю, при каких тренерах столько казахстанских футболистов принимали участие в матчах Лиги чемпионов. Если ошибаюсь - вы меня поправьте. Порой были матчи в Лиге чемпионов, где по пять-шесть казахстанцев выходили в стартовом составе. Мы будем им доверять, но всё зависит от того, как они будут себя проявлять, как будут работать.

- Со вчерашнего дня все говорят про громкие трансферы "Актобе", возможное подписание Нани. Может, и "Кайрату" нужно задуматься над такими переходами?

- Я думаю, что этот этап "Кайрат" прошёл уже десять лет назад. Тогда тоже пытались приглашать ярких звёзд, которые будут способствовать узнаваемости клуба. Но не знаю... Мы это уже прошли десять лет назад. Давайте посмотрим, к чему это всё приведёт.

Напомним, что после шести проведённых матчей в активе "Кайрата" один набранный балл, а у "Брюгге" четыре заработанных очка.

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

