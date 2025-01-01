Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Ники Хайен

Бельгия  Бельгия
Возраст
45 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 августа 1980
Команды
Брюгге
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
