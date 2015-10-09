Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 19:43
 

"Манчестер Сити" с Хусановым в составе избежал разгрома в дерби с МЮ

"Манчестер Сити" с Хусановым в составе избежал разгрома в дерби с МЮ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в матче 22-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в матче 22-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:0 в пользу "Красных дьяволов".

Первый гол был забит лишь во втором тайме, когда на 65-й минуте отличился Брайан Мбемо. На 76-й минуте Патрик Доргу забил второй мяч в ворота "горожан".

На 90+2 минуте Мэйсон Маунт забил третий мяч в ворота гостей. Впрочем, гол был отменен после просмотра VAR.

Отметим, что в составе "Манчестер Сити" матч целиком провел защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

"Манчестер Сити" набрал 43 очка и остается на втором месте в таблице АПЛ. "Горожане" на шесть баллов отстают от "Арсенала". У МЮ 35 очков и четвертое место.

Добавим, что в этом матче МЮ руководил экс-игрок клуба Майкл Кэррик, назначенный после увольнения португальца Рубена Аморима. Манчестерское дерби стало первым для Кэррика у руля МЮ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
5 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
6 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
7 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Вулвергемптон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 19:00   •   не начат
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
- : -
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Кто победит в основное время?
Вулверхэмптон Уондерерс
Ничья
Ньюкасл Юнайтед
Проголосовало 0 человек

