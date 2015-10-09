"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в матче 22-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:0 в пользу "Красных дьяволов".

Первый гол был забит лишь во втором тайме, когда на 65-й минуте отличился Брайан Мбемо. На 76-й минуте Патрик Доргу забил второй мяч в ворота "горожан".

На 90+2 минуте Мэйсон Маунт забил третий мяч в ворота гостей. Впрочем, гол был отменен после просмотра VAR.

Отметим, что в составе "Манчестер Сити" матч целиком провел защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

"Манчестер Сити" набрал 43 очка и остается на втором месте в таблице АПЛ. "Горожане" на шесть баллов отстают от "Арсенала". У МЮ 35 очков и четвертое место.

Добавим, что в этом матче МЮ руководил экс-игрок клуба Майкл Кэррик, назначенный после увольнения португальца Рубена Аморима. Манчестерское дерби стало первым для Кэррика у руля МЮ.

