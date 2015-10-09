Грандиозный трансфер? Клуб АПЛ хочет подписать Винисиуса

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может сменить Ла Лигу на английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает Topskills Sports UK, серьёзный интерес к бразильцу проявляет "Манчестер Сити". "Горожане" готовы оформить трансфер уже в зимнее трансферное окно, однако не исключают вариант с переходом летом. При этом клубу Хосепа Гвардиолы предстоит выдержать жёсткую конкуренцию со стороны "Челси", "Баварии" и саудовского "Аль-Насра".
🚨 CONFIRMED: Manchester City want to sign Vinicius Jr. this January or in the summer. 🔵🇧🇷— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 19, 2026
Understand they face competition from Bayern Munich, #CFC and #AlNassr.
Personal terms won’t be an issue as Vini wants to leave Madrid.
It will cost the buying clubs including #MCFC… pic.twitter.com/IuYOMi3rmW
Отмечается, что согласование личных условий с самим игроком не должно стать препятствием — Винисиус настроен на уход из "Реала". Потенциальным покупателям придётся выложить порядка 150 миллионов евро за трансфер бразильского форварда.
Винисиус Жуниор защищает цвета "Реала" с 2018 года, его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама