Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Вчера 23:18
 

Грандиозный трансфер? Клуб АПЛ хочет подписать Винисиуса

  Комментарии

Поделиться
Грандиозный трансфер? Клуб АПЛ хочет подписать Винисиуса ©Depositphotos.com/canno73

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может сменить Ла Лигу на английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может сменить Ла Лигу на английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Topskills Sports UK, серьёзный интерес к бразильцу проявляет "Манчестер Сити". "Горожане" готовы оформить трансфер уже в зимнее трансферное окно, однако не исключают вариант с переходом летом. При этом клубу Хосепа Гвардиолы предстоит выдержать жёсткую конкуренцию со стороны "Челси", "Баварии" и саудовского "Аль-Насра".

Отмечается, что согласование личных условий с самим игроком не должно стать препятствием — Винисиус настроен на уход из "Реала". Потенциальным покупателям придётся выложить порядка 150 миллионов евро за трансфер бразильского форварда.

Винисиус Жуниор защищает цвета "Реала" с 2018 года, его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 132 человек

Реклама

Живи спортом!