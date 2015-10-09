Защитник сборной Англии стал конкурентом Хусанова

"Манчестер Сити" официально объявил о переходе центрального защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи, сообщают Vesti.kz. Информация о трансфере была опубликована пресс-службой клуба.

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "горожанами", рассчитанный до лета 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки составила порядка 20 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиона евро).

Марк Гехи выступал за "Кристал Пэлас" с 2021 года, перейдя в лондонский клуб из "Челси". В нынешнем сезоне защитник провёл 33 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Добавим, что на этой же позиции в "Манчестер Сити" выступает защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Marc Guéhi completes his move to Manchester City 🩵 pic.twitter.com/rHvbYVXiT4 — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

