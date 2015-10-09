Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 21:45
 

Защитник сборной Англии стал конкурентом Хусанова

  Комментарии

Поделиться
Защитник сборной Англии стал конкурентом Хусанова ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" официально объявил о переходе центрального защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи, сообщают Vesti.kz. Информация о трансфере была опубликована пресс-службой клуба.

Поделиться

"Манчестер Сити" официально объявил о переходе центрального защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи, сообщают Vesti.kz. Информация о трансфере была опубликована пресс-службой клуба.

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "горожанами", рассчитанный до лета 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки составила порядка 20 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиона евро).

Марк Гехи выступал за "Кристал Пэлас" с 2021 года, перейдя в лондонский клуб из "Челси". В нынешнем сезоне защитник провёл 33 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Добавим, что на этой же позиции в "Манчестер Сити" выступает защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Норвегия, Буде   •   Общий этап, мужчины
20 января 22:45   •   не начат
Буде-Глимт
Буде-Глимт
(Буде)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Буде-Глимт
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 30 человек

Реклама

Живи спортом!