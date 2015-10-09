Гвардиола нашёл нового таланта для "Сити" и готовит 60 миллионов

"Манчестер Сити" определил следующую приоритетную цель на трансферном рынке — полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта, которого главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает полностью готовым к шагу на уровень топ-клуба, передают Vesti.kz.

Идеальный профиль для системы "Сити"

Каталонский специалист, по данным Fichajes, высоко оценивает футбольный интеллект 22-летнего хавбека, его работу без мяча, способность прессинговать и быстро адаптироваться к разным ролям в полузащите. В Манчестере считают, что англичанин органично впишется в философию команды и может быть постепенно интегрирован в основной состав.

Цена вопроса

По информации источника, "Сити" готов предложить за игрока около 60 миллионов евро. В "Борнмуте" эту сумму считают адекватной и соответствующей текущему уровню и потенциалу футболиста. В случае официального предложения клуб готов вступить в переговоры.

Стабильный сезон в АПЛ

Под руководством Андони Ираолы Алекс Скотт проводит один из лучших сезонов в карьере. Он стал ключевой фигурой в центре поля "Борнмута", демонстрируя зрелую и стабильную игру, которая не осталась без внимания скаутов "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Алекс Скотт провёл 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 30 миллионов евро.

